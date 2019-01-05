Тренер Финляндии: США — фаворит финала МЧМ, но я уверен в нашей сборной

Главный тренер сборной Финляндии Юсси Ахокас подвёл итоги полуфинального матча МЧМ-2019 со Швейцарией (6:1) и поделился ожиданиями от финала с командой США.



«Начало сегодняшнего матча было великолепным. Финляндия была готова, правильно психологически настроилась и оказалась максимально эффективной на старте встречи. Мы сумели показать отличную игру в равных составах, а наши атаки стабильно достигали цели. Лидеры сыграли отлично, вовремя взяли на себя инициативу.



Теперь нас ждёт самая важная игра на турнире. Наш уровень растёт от матча к матчу, это может нам помочь. США — фаворит финала, но не стоит обращать внимания на наш проигрыш в матче с ними в группе (1:4). Результат не говорит о характере игры, у нас были отличные моменты. Я уверен в нашей сборной», — цитирует тренера Ilta Sanomat.

Сборная Финляндии разгромила Швейцарию в полуфинале МЧМ-2019