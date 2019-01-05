Ничушкин не забивает на протяжении 33 матчей, Кузнецов — 14

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» — 2:1. Заброшенными шайбами не сумели отметиться нападающие Валерий Ничушкин и Евгений Кузнецов.



Для форварда «Далласа» Ничушкина матч стал 33-м подряд в текущем сезоне без забитых голов, с учётом прошлого сезона россиянин не забивает на протяжении 49 матчей. В 33 играх чемпионата-2017/18 на счету Ничушкина 7 (0+7) очков при полезности «-4».



Евгений Кузнецов не пополняет снайперский счёт на протяжении 14 игр. В 34 матчах у Кузнецова 34 (7+27) очка при полезности «+2». В равных составах в нынешнем сезоне он забросил только одну шайбу.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19