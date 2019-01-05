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МЧМ-2019: Комтуа, подвергшийся нападкам болельщиков, играл с травмой плеча

МЧМ-2019: Комтуа, подвергшийся нападкам болельщиков, играл с травмой плеча
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Капитан сборной Канады Макс Комтуа выступал на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2019 года с травмой плеча, информирует Sportsnet. Хоккеист пропустит около двух недель.

Напомним, сборная Канады вылетела с домашнего чемпионата мира на стадии четвертьфинала, уступив команде Финляндии (1:2 ОТ). После поражения Комтуа подвергся массовым нападкам и угрозам со стороны болельщиков, после чего ему пришлось закрыть комментарии в социальных сетях. Форварда оскорбляли в том числе и в связи с французским происхождением, что привело к заявлениям канадских политиков.

Напомним, Финляндия в полуфинале переиграла Швейцарию (6:1) и сыграет в финале турнира.

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Комтуа не забил важный буллит. Но это очень крутой игрок, и вы ещё не раз о нём услышите.
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