МЧМ-2019: Комтуа, подвергшийся нападкам болельщиков, играл с травмой плеча

Капитан сборной Канады Макс Комтуа выступал на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2019 года с травмой плеча, информирует Sportsnet. Хоккеист пропустит около двух недель.



Напомним, сборная Канады вылетела с домашнего чемпионата мира на стадии четвертьфинала, уступив команде Финляндии (1:2 ОТ). После поражения Комтуа подвергся массовым нападкам и угрозам со стороны болельщиков, после чего ему пришлось закрыть комментарии в социальных сетях. Форварда оскорбляли в том числе и в связи с французским происхождением, что привело к заявлениям канадских политиков.



Напомним, Финляндия в полуфинале переиграла Швейцарию (6:1) и сыграет в финале турнира.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Сумасшествие в Канаде. Капитана сборной травят за провал на МЧМ Комтуа не забил важный буллит. Но это очень крутой игрок, и вы ещё не раз о нём услышите.