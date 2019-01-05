Стали известны три звезды дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Было сыграно семь матчей. Официальный сайт лиги назвал имена троих лучших хоккеистов дня.



Первой звездой стал нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин, ставший автором обеих заброшенных шайб в выигранной встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ).



Второй звездой признан форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен. В игре с «Нью-Йорк Рейнджерс», выигранной со счётом 6:1, он сумел записать в актив 3 (2+1) балла.



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей, в матче с «Виннипег Джетс» (4:0) отразивший 30 бросков и оформивший «сухарь».



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19