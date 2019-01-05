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Будете ли вы смотреть матч сборной России за третье место на МЧМ?

Будете ли вы смотреть матч сборной России за третье место на МЧМ?
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная России потерпела поражение в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019, уступив команде США со счётом 1:2. Сборная России третий год подряд не может пробиться в финал МЧМ. Теперь Россия сыграет за бронзовые медали с командой Швейцарии. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Будете ли вы смотреть матч сборной России за третье место на МЧМ?».

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.

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