Будете ли вы смотреть матч сборной России за третье место на МЧМ?

Сборная России потерпела поражение в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019, уступив команде США со счётом 1:2. Сборная России третий год подряд не может пробиться в финал МЧМ. Теперь Россия сыграет за бронзовые медали с командой Швейцарии. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Будете ли вы смотреть матч сборной России за третье место на МЧМ?».

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.