Брызгалов: у России на МЧМ никакой командной игры, из года в год одно и то же

Известный вратарь обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал поражение (1:2) молодёжной сборной России в полуфинале чемпионате мира с командой США.



«Много потерь и промахов? Знаете, я не удивлён. Возьмите команду прошлого года, позапрошлого. Одно и то же: защитник отдал шайбу в своей зоне, нападающий её схватил, побежал, наткнулся на стену — бум, отняли, уехали, отбросили. Опять то же самое — один покатил, пытается войти в зону.



Когда зацеплялись в зоне нападения, ребята создавали моменты за счёт индивидуального мастерства. В трансляции частенько показывали, что несколько игроков в обороне или повыше к синей линии, а борется один или двое. Других на картинке не видно. Как вы собираетесь давление оказывать, как собираетесь забирать шайбу, атаковать? Никакой поддержки, ничего.



Никакой командной игры! И из года в год одно и то же, всё надеются на индивидуальное мастерство игроков. У ребят этого мастерства была куча, объясни им, покажи, что делать. Наиграйте это на тренировках. Проигрываешь — 1:2, а у тебя три игрока в обороне. Двумя форвардами пятерых не обыграешь и не отнимешь шайбу. Соперник сыграл в тело, сбил твою скорость, вторую шайбу подобрал. Так сегодня происходило очень часто. Иногда ребята прорывались впятером, но, опять же, защитники были привязаны к синей линии, совершенно не подключаются. Ты проигрываешь, ты должен оказывать давление по всей площадке, забирать шайбу, чтобы у американцев лёд под ногами горел.



Практически все хорошие сборные так играют, если посмотрите международные турниры. Это же несложно посмотреть, научиться. Ребят-то было там много способных, талантливых, хороших. А так, одно и то же», — сказал Брызгалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«Мыло и мочало, начинай сначала». Брызгалов – об игре сборной России на МЧМ Илья Брызгалов – о капитане сборной России и причинах поражения от США в полуфинале МЧМ-2019.