Итоги дня в НХЛ для россиян: Бобровский отразил 81,3% бросков, гол Панарина

В Национальной хоккейной лиге было сыграно семь матчей. В играх приняли участие пятнадцать российских хоккеистов. Двумя результативными передачами отметился форвард «Даллас Старз» Александр Радулов, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов продлил безголевую серию до 14 встреч, форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин записал в актив одну заброшенную шайбу.

Игрок Клуб Очки "+/-" Штраф Броски Хиты Время Куликов (з)



Малкин (н)



Панарин (н)



А. Свечников (н)



Овечкин (н)



Кузнецов (н)



Орлов (з)



Ничушкин (н)



Радулов (н)



Бучневич (н)



Наместников (н)



Любушкин (з) «Виннипег»



«Питтсбург»



«Коламбус»



«Каролина»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Даллас»



«Даллас»



«Рейнджерс»



«Рейнджерс»



«Аризона» 0



0+1



1+0



0



0



0



0



0



0+2



0



0



0 -2



+1



0



0



-1



0



0



0



+1



-1



-1



+1 0



0



0



0



2



0



0



0



2



2



4



0 0



2



2



0



6



3



3



2



4



1



0



0 2



3



0



0



5



1



4



1



4



0



0



3 11,35



19,05



21,17



13,18



22,13



20,03



25,12



11,56



22,45



14,50



16,07



16,39