Николишин: атмосферу на минском «Динамо» можно сравнить с топ-аренами НХЛ

Известный тренер Андрей Николишин поделился мнением об атмосфере на стадионе минского «Динамо».



«Часто бываю в Минске. Приезжал сюда, ещё будучи игроком, а потом тренером, и всегда здесь приятно прийти на хоккей. Местные болельщики умеют поддерживать свою команду, создают совершенно неповторимую атмосферу. Её действительно можно сравнить с тем, что происходит на лучших стадионах НХЛ. И могу по опыту сказать, что в такой атмосфере играть очень круто, это даёт хоккеистам настоящие эмоции. Если болельщики так же будут горой стоять за команду, команда обязательно начнёт побеждать», — передаёт слова Николишина пресс-служба минского «Динамо».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»