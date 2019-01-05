«Даллас» — «Вашингтон»: тренеры по ошибке заявили Бишопа вместо Худобина

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» произошёл забавный момент: голкипер «звёзд» Антон Худобин провел весь матч, но технически стартовым вратарем «Далласа» был Бен Бишоп.



Это произошло потому, что главный тренер Джим Монтгомери по ошибке вписал в протокол имя Бишопа, которому пришлось выйти на лёд на исполнение гимнов и уйти на скамейку сразу после этого. «Даллас» мог быть наказан за то, что игру начал не Бишоп, но «Вашингтон» не стал возражать.



«Я просто ошибся. Наверное, привык вписывать имя Бишопа в трёх последних домашних матчах. И судьи ничего не имели против, чтобы сделать замену сразу, а не после начала игры. Они дали знать другой команде, и те не возражали», — цитирует Монтгомери официальный сайт лиги.