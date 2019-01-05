Торторелла: все облажались, в «Коламбусе» было слишком много «пассажиров»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился впечатлениями после проигрыша в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:4).



«Все облажались. Многие ребята сыграли не очень хорошо. Сегодня мы не заслужили победу. В команде было слишком много „пассажиров“», — приводит слова Тортореллы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Гол Панарина не помог «Коламбусу» победить «Каролину»

К 27-й минуте «ураганы» повели с комфортным преимуществом в три шайбы — отличились Майкл Ферланд, Даги Хэмилтон и Грег Маккегг. Вратарь «жакетов» Сергей Бобровский уступил место Йоонасу Корписало. Ещё до свистка на перерыв гости отыграли два гола усилиями Оливера Бьёркстранда и Артемия Панарина. Однако точку в матче поставил Себастьян Ахо, поразив пустые ворота.