Торторелла: все облажались, в «Коламбусе» было слишком много «пассажиров»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился впечатлениями после проигрыша в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:4).
«Все облажались. Многие ребята сыграли не очень хорошо. Сегодня мы не заслужили победу. В команде было слишком много „пассажиров“», — приводит слова Тортореллы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Гол Панарина не помог «Коламбусу» победить «Каролину»
К 27-й минуте «ураганы» повели с комфортным преимуществом в три шайбы — отличились Майкл Ферланд, Даги Хэмилтон и Грег Маккегг. Вратарь «жакетов» Сергей Бобровский уступил место Йоонасу Корписало. Ещё до свистка на перерыв гости отыграли два гола усилиями Оливера Бьёркстранда и Артемия Панарина. Однако точку в матче поставил Себастьян Ахо, поразив пустые ворота.