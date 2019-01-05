Плющев: у Брагина не было грубых ошибок, но тактика на игру с США не сработала

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился впечатлениями от поражения сборной России в полуфинале МЧМ-2019 с командой США (1:2).



«Сложно сказать, есть ли здесь тренерские недоработки. Команда выглядела достойно на протяжении всего турнира. Поначалу были шероховатости, но они сделали определенные выводы, и в плей-офф команда выглядела достаточно хорошо и убедительно. Возможно, на игру с американцами была неправильно выбрана тактика, но я бы не сказал, что это был провал. В таких матчах всё зависит от одной-двух ошибок. Сборная США сделала на одну ошибку меньше, потому и выиграла встречу. На протяжении последних десяти лет американцы постоянно играют в финале, а мы не всегда попадали туда за это время. Скорее всего, дело в общей системе подготовки. У американцев она хорошо работает на уровне молодёжи и юниоров, а мы похвастаться этим не можем.



Что касается вины Брагина в поражении, то есть такая крылатая поговорка: «Выигрывает команда, а проигрывает тренер». Не скажу, что с его стороны были грубые ошибки в плане стратегии, которые повлияли на игру и результат в целом. Команда сыграла так, как её подготовили. К сожалению, тактика, которая была выбрана в матче с американцами, не сработала и не принесла успеха», — сказал Плющев «Чемпионату».

Осколки золота. Американцы снова оставили Россию без мечты Сборная России проиграла США в полуфинале молодёжного чемпионата мира.