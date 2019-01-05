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«Куньлунь» упустил преимущество в три шайбы, но одолел «Адмирал»

«Куньлунь» упустил преимущество в три шайбы, но одолел «Адмирал»
Хоккей / КХЛ

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока, матч завершился со счётом 4:3.

К 25-й минуте команда хозяев обеспечила себе преимущество в три шайбы благодаря точным броскам Люка Локхарта, Ондржея Витасека и Дрю Шора, впервые отметившегося в КХЛ. «Адмирал» сумел отыграться за восемь минут второго периода, авторами голов стали Степан Захарчук, Денис Вихарев и Иван Мищенко. В третьем периоде «Куньлунь» вырвал победу благодаря шайбе Брэндона Ипа на 53-й минуте.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
4:3
2:0, 1:3, 1:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Локхарт (Сквайрз) – 02:41 (5x5), 2:0 – Витасек (Ип) – 17:07 (5x5), 3:0 – Шор – 24:01 (5x5), 3:1 – Захарчук (Черников, Угольников) – 31:03 (5x4), 3:2 – Вихарев (Глазачев, Бутузов) – 36:37 (5x5), 3:3 – Черников (Стрельцов, Мищенко) – 37:49 (5x5), 4:3 – Ип (Вольски, Шор) – 52:33 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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