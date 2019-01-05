«Куньлунь» упустил преимущество в три шайбы, но одолел «Адмирал»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока, матч завершился со счётом 4:3.



К 25-й минуте команда хозяев обеспечила себе преимущество в три шайбы благодаря точным броскам Люка Локхарта, Ондржея Витасека и Дрю Шора, впервые отметившегося в КХЛ. «Адмирал» сумел отыграться за восемь минут второго периода, авторами голов стали Степан Захарчук, Денис Вихарев и Иван Мищенко. В третьем периоде «Куньлунь» вырвал победу благодаря шайбе Брэндона Ипа на 53-й минуте.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19