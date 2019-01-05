Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Вальядолид» — «Райо Вальекано». 5 января. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Овечкин провёл 204-й матч подряд, установив личный рекорд

Овечкин провёл 204-й матч подряд, установив личный рекорд
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие во встрече с «Даллас Старз» (1:2). Таким образом, российский форвард провёл 204-й матч подряд и установил личный рекорд. Последний раз российский хоккеист пропускал игру НХЛ в сезоне-2015/16.

Напомним, вчера, 4 декабря, Овечкину покорилась планка в 30 голов. Он стал шестым игроком в истории лиги, забрасывавшим не менее 30 шайб в течение 14 сезонов. Александр повторил достижение Уэйна Гретцки, Марселя Дионна и Горди Хоу. У Яромира Ягра 15 таких сезонов, у Майка Гартнера — 17. Теперь на счету россиянина 46 результативных баллов — 30 заброшенных шайб и 16 голевых передач.

Рирден — об Овечкине: игроки такого уровня появляются раз в поколение

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент