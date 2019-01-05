Овечкин провёл 204-й матч подряд, установив личный рекорд

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие во встрече с «Даллас Старз» (1:2). Таким образом, российский форвард провёл 204-й матч подряд и установил личный рекорд. Последний раз российский хоккеист пропускал игру НХЛ в сезоне-2015/16.



Напомним, вчера, 4 декабря, Овечкину покорилась планка в 30 голов. Он стал шестым игроком в истории лиги, забрасывавшим не менее 30 шайб в течение 14 сезонов. Александр повторил достижение Уэйна Гретцки, Марселя Дионна и Горди Хоу. У Яромира Ягра 15 таких сезонов, у Майка Гартнера — 17. Теперь на счету россиянина 46 результативных баллов — 30 заброшенных шайб и 16 голевых передач.

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Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19