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Третьяк: Костину нужно учиться держать удар, такое поведение его не украшает

Третьяк: Костину нужно учиться держать удар, такое поведение его не украшает
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поведение Клима Костина после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира с командой США (1:2).

Напомним, после сирены форвард выругался в сторону трибун. На церемонии награждения российский форвард в раздражении бросил шлем, тем самым вызвав недовольство трибун. Услышав неодобрительный гул, нападающий системы «Сент-Луис Блюз» перешёл на нецензурную лексику. Позже игрок принёс извинения.

«Такое поведение не украшает любого спортсмена, а уж тем более капитана команды. Вспоминаю, как мы играли в 1970—1980-х годах в Северной Америке, нас тоже никто никогда там не любил. Всегда против нас болели, потому что мы сильная команда, а против сильных всегда болеют. Но надо держать удар, такое поведение не красит нашего капитана. Думаю, тренеры пообщаются с ним, сделают какой-то выговор. Понятно, это эмоции, но надо держать себя в руках. Капитан должен быть примером для других», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».

Костин «послал» трибуны после матча с США. Капитан сборной России был не прав
Он не смог сдержаться после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019.
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