Юдин: американец дал в шею Кравцову, он мог сесть в инвалидную коляску

Бывший защитник СКА Александр Юдин прокомментировал поражение сборной России (1:2) в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею с США.



«Нереализованные моменты Кравцова — это мандраж. У американцев была большая скорость, поэтому и не забил. Так и растут наши мальчишки, когда будут забивать как надо, тогда и будут чемпионами. Не надо сравнивать его с Кузнецовым, у каждого свой путь. Кузнецов выстрелил, потом пропал, сейчас опять играет. Главное, не потеряться после молодёжного чемпионата мира.



Кравцов расстраивался на скамейке, он понимает. Он же создавал моменты, если бы не создавал, тогда можно было бы ругать. Создал — уже молодец. Вратарь сборной США — под два метра ростом, все углы закрыл, тоже фартовый парень.



Был чистый гол. Шайба попала в конёк нашему игроку, от конька — в его клюшку и залетела в ворота. Я был очень недоволен, что по телевизору ни Хаванов, ни Губерниев не сказали, что там чистый гол. Почему наши об этом не говорят? Об этом надо говорить. И второй период, когда Кравцову дали в шею, он перевернулся, подлетел на полтора метра от льда и упал. Это нанесение травмы, он мог вообще сесть в инвалидную коляску. Американцу там должны были дать пять минут. И самое главное, наши должны были подъехать к этому американцу и оторвать ему голову. И тогда бы всё изменилось. Судьи начали нормально судить только при счёте 2:0.



Но самое главное — американцы были на 15% сильнее наших по игре, по силовым приёмам, по броскам. Хоккейный бог на их стороне, они победили», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Кравцов мог отгрузить США покер, но запорол всё. Его будут травить? Капитана сборной Канады только за один такой промах чуть не съели на родине.