Хоккеисты «Торпедо» посетили место трагедии в Магнитогорске

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» перед матчем с «Металлургом» посетили место трагедии в Магнитогорске. Напомним, 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд, по последним данным в трагедии погибло 39 человек, включая шестерых детей.



«Перед матчем с «Металлургом» мы посетили место страшной магнитогорской трагедии 31 декабря, возложив цветы и почтив память безвременно ушедших… Скорбим вместе со всей страной, соболезнуем родным и близким погибших и молимся за тех, чьи жизни продолжают спасать», — указано в «Твиттере» команды.



Встреча «Металлурга» и «Торпедо» состоится сегодня, 5 января, начало игры — в 15:00 мск.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19