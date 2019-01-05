Третьяк — о поражении от США: трагический результат, рассчитывали на золото

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России (1:2) в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с США.



«Трагический матч, трагический результат, потому что наша команда рассчитывала на золотые медали. Соперник был достойный, а одной шайбы мало для победы в таких играх, на таких турнирах. Ребята хорошо играли, полностью отдавались игре. Видно, что все сильно переживают, но надо настраиваться на матч за бронзу. В хоккейном мире бронза лучше, чем серебро, потому что ты уезжаешь с победой. Бронза будет достойным результатом для сборной России на таком турнире», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».

Нытьё и заговоры. Сборная России начала искать внешнего врага Брагин считает, что мы забили американцам чистый гол, а капитан говорит, что в Канаде всё всегда против России.

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