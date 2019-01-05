Голубович: в матче с США у России не было коллективной игры, уступили в движении

Известный тренер Владимир Голубович прокомментировал поражение сборной России (1:2) в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с США.



«Не знаю, что случилось во втором периоде. Очень тяжело играть чемпионаты без центральных нападающих. Американцы играли весь матч в четыре звена и не дергались. Да, некоторые чаще выходили на большинство, но даже в меньшинстве звенья по порядку шли. У нас, к сожалению, не получилось так, а в конце и вовсе играли в два звена.



Денисенко забросил шайбу после момента, когда американцы уходили «3 в 2». Никакого давления команда США на нас не оказывала, они кружили-вертели с шайбой, если не успевали, то откатывались. У нас очень много индивидуальной игры. Коллективной игры как таковой не было. Где-то пацаны у нас индивидуально сильные. Но уступили в организации игры и в движении», — приводит слова Голубовича сайт телеканала «360».

Нытьё и заговоры. Сборная России начала искать внешнего врага Брагин считает, что мы забили американцам чистый гол, а капитан говорит, что в Канаде всё всегда против России.