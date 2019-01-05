Мостовой: если бы стал хоккеистом, могла быть тройка Буре — Фёдоров — Мостовой

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился мнением о выступлении хоккейного клуба «Спартак».



«Команда выступает неплохо. Если в том году попали в плей-офф с натяжкой, то в этом в восьмёрку войдут уверенно. Уже радует. Конечно, чтобы красно-белым вернуть былую славу, нужны сильные исполнители, такие как Илья Ковальчук, которого в своё время «Спартак» и вырастил. Нам бы сейчас приобрести троих таких Ковальчуков… Всё поменялось, неизменно одно — действующие лица на льду. Будем надеяться, что подрастёт новое поколение, и спартаковцы заявят о себе во всю мощь.

И хорошо бы, конечно, иметь свой дворец. Футбольному «Спартаку» соорудили новый стадион, и, посмотри, какой всплеск произошёл. Хотя сейчас «Спартак» хоккейный играет на той же арене, что и ЦСКА, и народ всё равно ходит. Посещаемость стала намного больше. Особенно заметно, когда проходят дерби. Уровень хоккея растёт, и любителей этого вида спорта становится больше. На трибунах мы видим и женщин с детьми. Просто здорово!



Но мне, признаюсь, больше нравится смотреть матчи по телевизору. Не знаю почему. Болею, конечно, спокойно. Не кричу и не ору. Ведь провёл всю жизнь в спорте. Хотя в хоккее сложнее, я же здесь непрофессионал.



Если бы меня в детстве отвели в хоккейную школу, может, я бы действительно стал хоккеистом. Сейчас иногда говорю ребятам в шутку: да, мол, существовала тройка Могильный — Фёдоров — Буре, а могла бы быть Буре – Фёдоров — Мостовой», — цитирует Мостового официальный сайт КХЛ.