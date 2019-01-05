ВХЛ: Никита Филатов дебютирует за «Торос» в матче с «Ладой»

Нападающий Никита Филатов дебютирует за хоккейный клуб «Торос» в матче с тольяттинской «Ладой», информирует официальная группа клуба в соцсети «ВКонтакте». Встреча регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги состоится сегодня, 5 декабря, начало встречи — в 16:00 мск.



Напомним, форвард отправился в «Торос» через список отказов «Салавата Юлаева». 28-летний Филатов после обмена из московского «Спартака» принял участие в семи матчах за уфимскую команду, однако не набрал очков. Показатель полезности — «-2» и 0 минут штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 11 минут за игру. В текущем сезоне нападающий записал в актив 8 (3+5) очков в 22 встречах.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Цулыгин: поместили Филатова в список отказов, чтобы перевести его в «Торос»