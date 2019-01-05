С. Захарчук: в хоккее нужно держать удар и бить самому, это здорово

Защитник «Адмирала» Степан Захарчук подвёл итоги встречи с китайским «Куньлунь Ред Стар» (3:4).



«Сегодня не мог не забить. У старшего сына день рождения, так что гол посвящаю ему. Да, не смогли забросить „5 на 3“, но, слава богу, забили „5 на 4“, а затем и сравняли счёт. Ребята — молодцы, вытащили, но в концовке нам немного не повезло, можно сказать. Пропустили гол и проиграли.



94 силовых приёма за две игры в Шанхае? Это хорошо. Хоккей — это единоборства, борьба! Надо всегда уметь держать удар, бить самому. Это нормально, здорово. Когда бьешь соперника, то отнимаешь у него много сил, ему тоже тяжело. Всегда надо уметь держать удар и бить самому», — приводит слова Захарчука официальный сайт клуба.