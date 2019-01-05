«Сочи» — «Барыс»: Барулин вернулся после травмы и занял место второго вратаря

Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и астанинского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 января, начало — в 17:00 мск. Вратарь «Сочи» Константин Барулин вернулся после травмы, но остался на скамейке запасных.



«Сочи»:



Шикин (Барулин);

Йокипакка — Ю. Александров, О`Делл — Точицкий — Бочаров;

Рыков — Щитов, Бакош — Розен — Коллинз;

Воробьёв — Пайгин, Архипов — Калетник — Мосалёв;

Зборовский, Полунин — Томилин — Акмальдинов, Алтыбармакян.



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Даллмэн, Фрэттин — Валк — Михайлис;

Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Шевченко;

Блэкер — Семёнов, Боченски — Бойд — Старченко;

Полохов, Петухов, Акользин — Сагадеев — Асетов.