Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и астанинского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 января, начало — в 17:00 мск. Вратарь «Сочи» Константин Барулин вернулся после травмы, но остался на скамейке запасных.
«Сочи»:
Шикин (Барулин);
Йокипакка — Ю. Александров, О`Делл — Точицкий — Бочаров;
Рыков — Щитов, Бакош — Розен — Коллинз;
Воробьёв — Пайгин, Архипов — Калетник — Мосалёв;
Зборовский, Полунин — Томилин — Акмальдинов, Алтыбармакян.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Сведберг — Даллмэн, Фрэттин — Валк — Михайлис;
Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Шевченко;
Блэкер — Семёнов, Боченски — Бойд — Старченко;
Полохов, Петухов, Акользин — Сагадеев — Асетов.
«Сочи» — «Барыс»: Барулин вернулся после травмы и занял место второго вратаря