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«Сочи» — «Барыс»: Барулин вернулся после травмы и занял место второго вратаря

«Сочи» — «Барыс»: Барулин вернулся после травмы и занял место второго вратаря
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и астанинского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 января, начало — в 17:00 мск. Вратарь «Сочи» Константин Барулин вернулся после травмы, но остался на скамейке запасных.

«Сочи»:

Шикин (Барулин);
Йокипакка — Ю. Александров, О`Делл — Точицкий — Бочаров;
Рыков — Щитов, Бакош — Розен — Коллинз;
Воробьёв — Пайгин, Архипов — Калетник — Мосалёв;
Зборовский, Полунин — Томилин — Акмальдинов, Алтыбармакян.

«Барыс»:

Карлссон (Граховина);
Сведберг — Даллмэн, Фрэттин — Валк — Михайлис;
Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Шевченко;
Блэкер — Семёнов, Боченски — Бойд — Старченко;
Полохов, Петухов, Акользин — Сагадеев — Асетов.

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