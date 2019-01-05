Майоров: Россия проиграла США в организации, перспективы на бронзу хорошие

В​ице-президент Федерации хоккея России Борис Майоров прокомментировал поражение сборной России (1:2) в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с США.



«Мы проиграли в организации игры. Соперник был поживее, побыстрее, организованнее. Несмотря на это, шансы спасти игру у нас были.



Матч за третье место? Перспективы у нас хорошие. Проблем не должно быть, хотя в спорте всякое бывает», — приводит слова Майорова сайт телеканала «360».



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря 2018 года и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).

Нытьё и заговоры. Сборная России начала искать внешнего врага Брагин считает, что мы забили американцам чистый гол, а капитан говорит, что в Канаде всё всегда против России.