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Майоров: Россия проиграла США в организации, перспективы на бронзу хорошие

Майоров: Россия проиграла США в организации, перспективы на бронзу хорошие
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

В​ице-президент Федерации хоккея России Борис Майоров прокомментировал поражение сборной России (1:2) в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с США.

«Мы проиграли в организации игры. Соперник был поживее, побыстрее, организованнее. Несмотря на это, шансы спасти игру у нас были.

Матч за третье место? Перспективы у нас хорошие. Проблем не должно быть, хотя в спорте всякое бывает», — приводит слова Майорова сайт телеканала «360».

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря 2018 года и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).

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