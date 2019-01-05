Фетисов – об отменённом голе России: показалось, что было касание клюшкой

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России (1:2) в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с США.



«Матч получился без особых моментов, без какой-то комбинации. Интенсивность была, все катаются хорошо. Мысли — не очень много. Жаль, наши ребята проиграли, могли выиграть и спокойно выйти в финал. Где-то не повезло.



Поведение Костина? Скорее всего, это эмоции. Спортсмен в любом случае должен уметь проигрывать. Понятно, обидно, были какие-то ожидания. Но хоккей — игра мужиков. Нужно найти в себе силы принять ситуацию такой, какая она есть.



В эпизоде с отменённым голом в ворота США, мне показалось, было даже касание клюшкой в последний момент. Но что теперь можно сделать? Уже ничего. Судьи приняли такое решение. Наши ребята на самом деле молодцы, старались, но, повторюсь, где-то немного не хватило», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».