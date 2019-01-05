«Нефтехимик» — «Авангард»: стали известны составы команд

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и хоккейного клуба «Авангард» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 января, начало — в 17:30 мск.



«Нефтехимик»:



Ежов (Коротаев);

Сергеев — Полашек, Пуустинен — Нестрашил — Галимов;

Брынцев — Шарипзянов, Авцин — Бикмуллин — Порядин;

Огурцов — Тимашов, Шиксатдаров — Куликов — Падакин;

Семенов, Аркалов — Шарифьянов — Здунов, Хайруллин.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Чудинов, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;

Пивцакин — Бондарев, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Березин, Фисенко — Тальбо — Манукян, Яремчук.



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