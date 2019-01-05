Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Алавес» — «Валенсия». 5 января. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Нефтехимик» — «Авангард»: стали известны составы команд

«Нефтехимик» — «Авангард»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и хоккейного клуба «Авангард» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 января, начало — в 17:30 мск.

«Нефтехимик»:

Ежов (Коротаев);
Сергеев — Полашек, Пуустинен — Нестрашил — Галимов;
Брынцев — Шарипзянов, Авцин — Бикмуллин — Порядин;
Огурцов — Тимашов, Шиксатдаров — Куликов — Падакин;
Семенов, Аркалов — Шарифьянов — Здунов, Хайруллин.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Медведев — Чудинов, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;
Пивцакин — Бондарев, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Березин, Фисенко — Тальбо — Манукян, Яремчук.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент