Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и хоккейного клуба «Авангард» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 января, начало — в 17:30 мск.
«Нефтехимик»:
Ежов (Коротаев);
Сергеев — Полашек, Пуустинен — Нестрашил — Галимов;
Брынцев — Шарипзянов, Авцин — Бикмуллин — Порядин;
Огурцов — Тимашов, Шиксатдаров — Куликов — Падакин;
Семенов, Аркалов — Шарифьянов — Здунов, Хайруллин.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Чудинов, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;
Пивцакин — Бондарев, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Березин, Фисенко — Тальбо — Манукян, Яремчук.
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«Нефтехимик» — «Авангард»: стали известны составы команд