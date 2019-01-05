Быков — о поражении от США: пытались вытащить на характере, это нам свойственно

Двукратный олимпийский чемпион бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал поражения сборной России в матче с США (1:2) в полуфинале МЧМ-2019.



«На мой взгляд, России не хватило нестандартных решений в зоне соперника, хотя у нас очень талантливая и интересная молодёжь. Команда хорошая, приятно было видеть, что ребята стараются и отдаются на льду. Это всегда присуще русским игрокам — стараться вырвать и вытащить на характере.



Россияне потратили колоссальное количество энергии при выходе из зоны, старались протащить по одиночке. Где-то это получалось благодаря индивидуальному мастерству российских хоккеистов, но командные действия при выходе из зоны не получались. Это заслуга США, надо отдать им должное. У соперника команда лёгкая и быстрая, довольно успешно накрывавшая наш выход из зоны. У американцев очень острые контратаки, есть высококлассные игроки.



Послематчевые слёзы россиян можно понять, это эмоции, молодые ребята. Что касается отменённого гола, то по картинке, которую нам предоставили, сложно судить. Оба конька были на льду, но непонятно, было ли в конечном итоге дополнительное движение правым коньком. Это можно определить только после просмотра в специальной технической кабине. Не могу взять на себя ответственность и сказать, что гол был и его неправильно не засчитали. Счёт оставался 0:0, эта обида могла придать больше сил.



Америка успешно отработала половину матча, а потом уже тактически начала много катать. Присутствовало серьёзное давление двумя-тремя игроками на наших ребят. Это тормозило российскую атаку и мешало выходу из зоны», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Нытьё и заговоры. Сборная России начала искать внешнего врага Брагин считает, что мы забили американцам чистый гол, а капитан говорит, что в Канаде всё всегда против России.