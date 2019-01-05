Кулёмин: было тяжело играть в Магнитогорске, найти эмоции после трагедии

Форвард «Металлурга» Николай Кулёмин поделился впечатлениями от игры с «Торпедо» (7:3). Напомним, на арене не было развлекательных мероприятий, матч начался с минуты молчания в память погибших при взрыве подъезда в Магнитогорске.



«В первую очередь необходимо сказать слова соболезнования семьям, пострадавшим в этом тяжёлом событии для нашего города. Тем более все случилось в канун Нового года. Было очень тяжело играть. Атмосфера на арене совсем другая. Все понимают тяжесть происшествия. Трудно было найти в себе какие-то эмоции. Ребята — молодцы, сыграли грамотно в обороне, забили свои голы, реализовали большинство.



Победу посвятим пострадавшим? Победу мало посвятить. Трагедию нужно пережить, нужно держаться всем вместе и помогать друг другу. Мы в команде уже разговаривали, что хотим помочь и в финансовом плане, и вообще всем, чем можем», — цитирует Кулёмина официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» в результативном матче одолел «Торпедо», у Мозякина — хет-трик