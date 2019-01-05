Яндач — о взрыве в Магнитогорске: трагедия для всех, тяжело найти слова

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился мнением о победе в домашнем матче с «Торпедо» (7:3).



«Мы долго не играли дома, почти три недели. Поэтому хотели в той атмосфере, что была сегодня на арене, сохранить концентрацию. В первом периоде мы дважды отстояли в меньшинстве, это было очень важно для команды, хорошо действовали. Во втором периоде дважды забили при игре в большинстве, а в третьем уже контролировали игру. Рады, что первый домашний матч остался за нами».



На арене не было развлекательных мероприятий, матч начался с минуты молчания в память о погибших при взрыве подъезда жилого дома в Магнитогорске.



«Это трагедия для всех. В таких случаях всегда тяжело найти слова. Хочется, чтобы ничего такого никогда не случалось нигде в мире. Могу сказать, что знаю, команда будет помогать. Мы окажем любую помощь, которая будет в наших силах», — приводит слова Яндача пресс-служба «Магнитки».

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