«Спартак» — «Сибирь»: Тейлор пропустил дважды за 12 секунд, его заменил Красиков

«Спартак» встречается с «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Москве (идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев).



В начале второго периода столичная команда дважды огорчила вратаря новосибирского клуба Дэнни Тейлора. Сначала точным броском отметился Ярослав Дыбленко, затем — Бен Максвелл. Красно-белые забросили две шайбы с интервалом в 12 секунд, а тренерский штаб гостей заменил Тейлора на Алексея Красикова.

Посмотреть видео второй заброшенной шайбы в исполнении московской команды можно на официальном сайте КХЛ.



«Спартак» проиграл трижды в последних четырёх матчах, а «Сибирь» одержала две победы в последних трёх играх регулярного чемпионата.