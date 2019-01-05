Гол Никиты Филатова принёс «Торосу» победу в игре с «Ладой»

«Торос» обыграл «Ладу» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артём Чернов, Никита Филатов, Александр Панков и Максим Рогов. У «Лады» точный бросок на счету Ивана Романова. Филатов провёл первый матч в составе «Тороса» и сразу отметился победным голом.



Никита отправился в «Торос» через список отказов «Салавата Юлаева». 28-летний форвард после обмена из московского «Спартака» принял участие в семи матчах за уфимскую команду, однако не набрал очков. Показатель полезности — «-2» и 0 минут штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 11 минут за игру. В текущем сезоне нападающий записал в актив 8 (3+5) очков в 22 встречах.



Филатов выступал в ВХЛ в сезоне-2015/16. Он набрал 6 (3+3) очков в девяти матчах за «Динамо» из Балашихи.