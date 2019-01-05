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«Барыс» одержал выездную победу в матче с ХК «Сочи»

«Барыс» одержал выездную победу в матче с ХК «Сочи»
Хоккей / КХЛ

«Барыс» обыграл ХК «Сочи» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл на юге России.

Гости открыли счёт на 15-й минуте благодаря Даррену Дицу, реализовавшему численный перевес. Во втором периоде «Барыс» укрепил преимущество стараниями Мэттью Фрэттина. В начале третьего игрового отрезка клуб из Астаны в третий раз огорчил хозяев, на этот раз отличился Кёртис Валк, установив окончательный счёт. Голкипер гостей Хенрик Карлссон оформил шат-аут.

Подопечные Сергея Зубова потерпели третье поражение подряд, а клуб из Астаны одержал четвёртую победу в последних пяти играх. 7 января «Сочи» примет на своей площадке «Сибирь», а «Барыс» на следующий день сыграет в Казахстане с «Амуром».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Барыс
Астана
0:1 – Диц (Валк, Боченски) – 14:09 (5x4), 0:2 – Фрэттин (Боченски, Диц) – 26:40 (5x5), 0:3 – Валк (Михайлис) – 43:13 (5x5)
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