«Барыс» одержал выездную победу в матче с ХК «Сочи»

«Барыс» обыграл ХК «Сочи» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл на юге России.



Гости открыли счёт на 15-й минуте благодаря Даррену Дицу, реализовавшему численный перевес. Во втором периоде «Барыс» укрепил преимущество стараниями Мэттью Фрэттина. В начале третьего игрового отрезка клуб из Астаны в третий раз огорчил хозяев, на этот раз отличился Кёртис Валк, установив окончательный счёт. Голкипер гостей Хенрик Карлссон оформил шат-аут.



Подопечные Сергея Зубова потерпели третье поражение подряд, а клуб из Астаны одержал четвёртую победу в последних пяти играх. 7 января «Сочи» примет на своей площадке «Сибирь», а «Барыс» на следующий день сыграет в Казахстане с «Амуром».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.