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«Спартак» — «Сибирь»: хозяева забросили пять шайб во втором периоде

«Спартак» — «Сибирь»: хозяева забросили пять шайб во втором периоде
Хоккей / КХЛ

«Спартак» встречается с «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Москве. После двух периодов хозяева выигрывают со счётом 5:0.

В начале второго игрового отрезка столичная команда дважды огорчила вратаря новосибирского клуба Дэнни Тейлора. Сначала точным броском отметился Ярослав Дыбленко, затем — Бен Максвелл. Красно-белые забросили две шайбы с интервалом в 12 секунд, а тренерский штаб гостей заменил Тейлора на Алексея Красикова.

Вратарская рокировка не помогла гостям, поскольку до конца периода хозяева оформили ещё три гола, авторами которых стали Вячеслав Лещенко, Артём Воронин и Александр Осипов.

Видеообзор второго периода также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» — «Сибирь»: Тейлор пропустил дважды за 12 секунд, его заменил Красиков
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