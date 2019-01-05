«Нефтехимик» проиграл «Авангарду» и продлил серию поражений до восьми матчей

«Нефтехимик» встречался с «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Нижнекамске и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



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В середине первого периода «ястребы» открыли счёт стараниями Евгения Медведева. После удаления нападающего Рафаэля Бикмуллина «волки» остались в численном меньшинстве. Хоккеист «Нефтехимика» толкнул на борт защитника «ястребов» Алексея Емелина и получил дисциплинарный штраф до конца игры. Хозяева смогли восстановить паритет в меньшинстве благодаря Ильдару Шиксатдарову. В начале третьего игрового отрезка в составе омичей отличился Михаил Фисенко.



«Нефтехимик» потерпел восьмое поражение подряд, «ястребы» одержали вторую победу в последних трёх матчах регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.