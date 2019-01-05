Тренер «Торпедо»: во втором периоде некоторые люди решили поменять план на игру

Тренер «Торпедо» Артём Чубаров подвёл итоги выездного матча с магнитогорским «Металлургом» (3:7). На арене не было развлекательных мероприятий, матч начался с минуты молчания в память погибших при взрыве подъезда в Магнитогорске.



«Поздравляю «Металлург» с победой. Начали вроде неплохо в первом периоде. Второй период проиграли полностью — некоторые люди решили поменять план на игру, сделать что-то лучше. Получили то, что, по сути, заслужили. Отыграться против такой команды тяжело.



Что касается взрыва в Магнитогорске, то все понимают, что это огромная трагедия. Не только Магнитогорск, но и вся страна скорбит по погибшим. Выражаю соболезнования и от лица Нижнего Новгорода», — приводит слова Чубарова пресс-служба «Металлурга».

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