Скабелка: Диц готов принять гражданство Казахстана, мы приветствуем его решение

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о победе в выездной игре с ХК «Сочи» (3:0).



«Хороший матч, было много зрителей. Хорошая хоккейная обстановка. Скажу, что где-то, может быть, была равная игра. Удалось нам забить по голу в каждом из периодов. Команда здорово помогала Карлссону, а он сегодня отыграл на ноль. Где-то у соперника были моменты, но мы и на себя шайбу ловили, и подчищали. Сегодня была хорошая командная победа, спасибо ребятам за неё. Естественно, мы довольны. Двигаемся дальше.



Диц собирается принять гражданство Казахстана? Это его решение, он уже второй сезон играет за «Барыс». Хоккеисту всё нравится, он готов связать свою дальнейшую карьеру и судьбу с Казахстаном и «Барысом». Это решение хоккеиста, которые мы приветствуем, и я лично как тренер сборной», — приводит слова Скабелки официальный сайт «Сочи».

«Барыс» одержал выездную победу в матче с ХК «Сочи»