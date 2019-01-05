Стали известны тренеры команд на Матч звёзд НХЛ

Стали известны тренеры, которые будут руководить командами на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт лиги.



Наставник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер возглавит команду Атлантического дивизиона, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден — команду Столичного дивизиона. Сборной Центрального дивизиона будет руководить тренер «Виннипег Джетс» Пол Моррис, а командой Тихоокеанского дивизиона — Билл Питерс, представляющий «Калгари Флэймз».



Команды дивизионов возглавят тренеры команд, имеющие лучший процент набранных очков на середину регулярного чемпионата (число очков, разделённое на количество матчей).



Матч звёзд НХЛ пройдёт 25 и 26 января на домашней площадке «Сан-Хосе Шаркс».

Никита Кучеров – единственный россиянин на матче звёзд НХЛ-2019