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Стали известны тренеры команд на Матч звёзд НХЛ

Стали известны тренеры команд на Матч звёзд НХЛ
Хоккей / НХЛ

Стали известны тренеры, которые будут руководить командами на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт лиги.

Наставник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер возглавит команду Атлантического дивизиона, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден — команду Столичного дивизиона. Сборной Центрального дивизиона будет руководить тренер «Виннипег Джетс» Пол Моррис, а командой Тихоокеанского дивизиона — Билл Питерс, представляющий «Калгари Флэймз».

Команды дивизионов возглавят тренеры команд, имеющие лучший процент набранных очков на середину регулярного чемпионата (число очков, разделённое на количество матчей).

Матч звёзд НХЛ пройдёт 25 и 26 января на домашней площадке «Сан-Хосе Шаркс».

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