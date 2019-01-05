Свитов и Лукоянов провели матч с «Салаватом Юлаевым» с микрофонами

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Казани.

Нападающие хозяев Александр Свитов и Артём Лукоянов провели игру с принципиальным соперником с микрофонами.

Посмотреть видео можно также на канале казанского клуба в YouTube.

В первом периоде ворота гостей поразили Станислав Галиев и Иржи Секач, реализовавший большинство. Во втором периоде преимущество подопечных Зинэтулы Билялетдинова укрепил Джастин Азеведу. В заключительном игровом отрезке гостям удалось сократить разницу в счёте благодаря точному броску Артёма Сергеева, но на большее их не хватило.

Казанская команда обыграла принципиального соперника в третий раз в сезоне.