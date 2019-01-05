Буцаев: пропускаем голы из-за потери концентрации, эта болезнь даёт себя знать

Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги матча с «Авангардом» (1:2).



«Мы готовились к игре с этим соперником. «Авангард» — опытная команда с хорошими исполнителями, которая показывает атакующий хоккей. Первые полтора периода у нас где-то, может быть, эмоции превалировали: неправильно играли, где-то лишнее делали. Здорово, что сумели вернуться в игру, когда пропустили гол. Вратарь сегодня выручил нас в тяжёлые моменты.



Я уже четвёртую игру провожу, но вот эта болезнь, когда мы получаем голы в свои ворота в третьем периоде из-за потери концентрации и тех ошибок, которые, в принципе, не должны быть, даёт себя знать. Хоккей вообще-то — игра ошибок, но мы в простейшей ситуации ошибаемся. Соперник за это наказывает. Команда провела достаточно хороший третий период, соперник играл по счёту. Реализация, снова реализация подвела. Мы в третьем периоде создали моменты, но они были не такими опасными», — цитирует Буцаева пресс-служба «Нефтехимика».

«Нефтехимик» проиграл «Авангарду» и продлил серию поражений до восьми матчей