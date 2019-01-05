Андриевский: «Сибирь» провалила второй период, мы не имеем права так играть

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский подвёл итоги выездного матча со «Спартаком» (0:7). Новосибирский клуб пропустил пять шайб во втором периоде.



«Мы полностью провалили второй период. Для меня стало полной неожиданностью, что команда не смогла исправиться после двух пропущенных голов. Полностью отошли от плана на игру, и во втором периоде действовала только одна команда — «Спартак».



Хочется извиниться перед нашими болельщиками за этот игровой отрезок, за то, как мы его провели. Команда, которая пытается бороться за плей-офф, не имеет права так играть. Как бы игра ни складывалась, нужно выходить и бороться. К сожалению, этого не было. Но, несмотря на это больное и обидное поражение, верю в парней, что мы всё-таки соберёмся и продолжим борьбу за плей-офф», — приводит слова Андриевского официальный сайт «Спартака».

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