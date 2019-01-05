Уланов: «Спартак» начал играть в свой хоккей после второй заброшенной шайбы

Тренер «Спартака» Игорь Уланов поделился мнением о домашнем матче с «Сибирью» (7:0).



«Горячо было в нашей зоне в первом периоде — Никита Беспалов оставил команду в игре. Соперник очень активно и агрессивно атаковал — было очень много движения в нашей зоне, мы даже немного потеряли концентрацию. Тем не менее ребята собрались, да и тренерский штаб подкорректировал несколько моментов после первого периода. Забросили гол — ребята выдохнули, следом — второй, после начали играть в свой хоккей. Полностью выполнили установку, сыграли по заданию. И в большинстве стали увереннее себя чувствовать — шайба стала ходить, в меньшинстве выстояли.



Ребятам надо отдать должное: они грамотно довели игру до победы. Матёрая победа, несмотря на счёт на табло. Было несколько моментов во втором периоде, когда действовали немного вальяжно, теряли шайбу в средней зоне, отбрасывались, но в третьем периоде переключились. Да и ребята молодые не стушевались: и Сорокин, и Волков сыграли довольно уверенно. Четвёртое звено у нас сегодня не выпало. Огромное спасибо болельщикам — у нас была отличная поддержка. Всех с победой!



Беспалов выступал за «Сибирь». Обычно хоккеист, выходит против своей бывшей команды и хочет сыграть уверенно, хорошо. У Никиты это получилось. К тому же дело и во взаимоподдержке — ему помогали защитники, а он выручал их в определённый момент», — приводит слова Уланова официальный сайт «Спартака».

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