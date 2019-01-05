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Тальбо: чувствую себя хорошо, но несколько ребят ещё не до конца выздоровели

Тальбо: чувствую себя хорошо, но несколько ребят ещё не до конца выздоровели
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо прокомментировал игру команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:1). Он пропустил предыдущую встречу с «Ак Барсом» (3:4 ОТ) из-за болезни.

«Чувствую себя хорошо. Мы боролись и одержали важную победу. Несколько ребят ещё не до конца выздоровели. Думаю, все отлично постарались сегодня. Сегодня сложно не было. Я в полном порядке.

Я в большей степени фокусируюсь на нашей игре. Считаю, что мы показали сильную игру, не дали противнику создать много опасных моментов и совершать броски с ближней дистанции. «Нефтехимик» — хорошая команда, она оказывала давление. Мы же были начеку и взяли важные два очка», — цитирует игрока официальный сайт «Авангарда».

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