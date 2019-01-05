Тальбо: чувствую себя хорошо, но несколько ребят ещё не до конца выздоровели

Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо прокомментировал игру команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:1). Он пропустил предыдущую встречу с «Ак Барсом» (3:4 ОТ) из-за болезни.



«Чувствую себя хорошо. Мы боролись и одержали важную победу. Несколько ребят ещё не до конца выздоровели. Думаю, все отлично постарались сегодня. Сегодня сложно не было. Я в полном порядке.



Я в большей степени фокусируюсь на нашей игре. Считаю, что мы показали сильную игру, не дали противнику создать много опасных моментов и совершать броски с ближней дистанции. «Нефтехимик» — хорошая команда, она оказывала давление. Мы же были начеку и взяли важные два очка», — цитирует игрока официальный сайт «Авангарда».