Слепец — о матче за бронзу МЧМ-2019: тяжёлый матч, вратарь подтаскивает

Нападающий сборной России Кирилл Слепец после первого периода матча за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира 2019 года со сборной Швейцарии (2:0) рассказал о ходе встречи.

«Тяжёлый матч, вратарь подтаскивает. Хорошо, что забили два, надо в обороне надёжно играть. Продолжать играть в атаке и в своей зоне поменьше, тогда всё будет хорошо. Физическое состояние? Последняя игра, силы нашлись», — сказал Слепец в эфире «Матч ТВ».

Сборная России



Кочетков (Тарасов)

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин

Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков

Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2.