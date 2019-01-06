Костин после гола демонстративно заткнул уши, обращаясь к канадским трибунам

Сборная России проводит матч за третье место с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира – 2019. По ходу второго периода подопечные Валерия Брагина ведут 3:2.

Третью шайбу российской команды забросил капитан сборной Клим Костин. После заброшенной шайбы Костин продолжил выяснять отношения с местными болельщиками. Российский форвард демонстративно заткнул уши, обращая свой жест канадским трибунам.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

После завершения полуфинального матча со сборной США (1:2) капитан сборной России выругался в сторону трибун после завершения матча. На церемонии награждения российский форвард в раздражении выкинул свой шлем, вызвав недовольство трибун. Услышав неодобрительный гул, нападающий системы «Сент-Луис Блюз» перешёл на нецензурную лексику.