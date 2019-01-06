Брюшвайлер бейсбольным ударом забил гол России после двух суперсейвов Кочеткова

Сборная России проводит матч за третье место с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира – 2019. По ходу второго периода подопечные Валерия Брагина ведут 3:2.

Вторую шайбу швейцарской сборной забросил Янник Брюшвайлер. Последовал наброс на пятак, Кочетков потащил два броска в упор, но Брюшвайлер оказался перед воротами и бейсбольным ударом переправил шайбу в ворота.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

Сборная России



Кочетков (Тарасов)

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин

Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков

Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2.