Маккензи: Костин ещё больше настраивает болельщиков против себя

Известный североамериканский аналитик TSN Боб Маккензи прокомментировал поведение капитана сборной России Клима Костина после гола в ворота сборной Швейцарии (3:2) в матче за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира.

«Я, конечно, старый пень, но стараюсь быть не таким стариком, который вечно ворчит на молодёжь. Я за то, чтобы игроки проявляли свою натуру. Если парень хочет отпраздновать гол, пусть празднует. Вчера Костин послал болельщиков, потом извинился, а теперь делает это. Он ещё больше настраивает болельщиков против себя. Но я всегда говорю, что спорт – это театр. Вспомните, как Брэд Маршан лизал соперников. В театре должен быть и положительный, и отрицательный персонаж, герой и злодей. И теперь фанаты, которые и так болеют за Швейцарию, получили злодея в лице Клима Костина. Это всё составляет праздник спорта», — сказал Маккенэи в эфире TSN.