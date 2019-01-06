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Сборная России обыграла Швейцарию и завоевала бронзовые медали МЧМ-2019

Сборная России обыграла Швейцарию и завоевала бронзовые медали МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России победила Швейцарию в матче за третье место на чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Хет-триком в составе победителей отметился Кирилл Слепец, ещё по разу отличились Никита Шашков и Клим Костин. В составе швейцарской команды заброшенными шайбами отметились Валентин Нуссбаумер и Янник Брюшвайлер.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В финальном матче встретятся сборные США и Финляндии.

U20 ЧМ-2019
06 января 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Россия U20
5:2
2:0, 1:2, 2:0
Швейцария U20
1:0 – Слепец (Морозов, Морозов) – 04:25 (5x5), 2:0 – Шашков (Подколзин) – 13:44 (5x5), 2:1 – Нуссбаумер (Ле Культр, Зигрист) – 24:54 (5x5), 3:1 – Костин (Денисенко, Романов) – 32:53 (5x5), 3:2 – Брюшвайлер (Зигрист, Гросс) – 35:36 (5x5), 4:2 – Слепец – 46:33 (5x5), 5:2 – Слепец (Галимов) – 57:59 (en)
Костин после гола демонстративно заткнул уши, обращаясь к канадским трибунам
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