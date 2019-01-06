Капитан сборной России Костин поблагодарил трибуны после победы в игре за бронзу

Молодёжная сборная России победила Швейцарию в матче за третье место на чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Капитан сборной России Клим Костин поблагодарил местных болельщиков после завершения матча, несмотря на непростые взаимоотношения.

Напомним, после заброшенной шайбы в матче за бронзу Костин демонстративно заткнул уши, обращая свой жест канадским трибунам.

После завершения полуфинального матча со сборной США (1:2) капитан сборной России выругался в сторону трибун после завершения матча. На церемонии награждения российский форвард в раздражении выкинул свой шлем, вызвав недовольство трибун. Услышав неодобрительный гул, нападающий системы «Сент-Луис Блюз» перешёл на нецензурную лексику.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В финальном матче встретятся сборные США и Финляндии.