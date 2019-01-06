Костин: швейцарцам могли помочь только судьи и фарт, а так у них не было шансов

Нападающий молодёжной сборной России Клим Костин прокомментировал победу в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с командой Швейцарии (5:2).

«Уже были вопросы о поведении болельщиков и о моей реакции на это. Хорошо завершили турнир, забрали бронзу, хотя были достойны золота. После вчерашнего матча ещё боль не ушла. Мой гол? Хорошая передача Гриши Денисенко, обязан был забивать. Да, мой гол немного успокоил швейцарцев.

Нет, нас не потряхивало. Просто немного нервно было на лавке. Мы знали, что выиграем. Швейцарцам могли помочь только судьи и фарт, а так у них не было шансов. Мы поговорили с ребятами перед игрой, что надо забирать бронзу. Мы на время матча зыбли вчерашнюю игру и выиграли бронзу для России», — сказал Костин в эфире «Матч ТВ».