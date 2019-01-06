Шэн: медаль есть медаль, надо было выходить и биться за третье место

Нападающий молодёжной сборной России Павел Шэн прокомментировал победу в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с командой Швейцарии (5:2).

«Валерий Николаевич Брагин сделал из нас семью, мы стали как братья. Все выложились, все красавцы. Вчера не повезло, но сегодня выиграли. Мы поговорили, что не надо опускать руки. Медаль есть медаль, нас поддержали родные, болельщики. Надо было выходить и биться за третье место. Я сразу говорил, что все команды на чемпионате мира сильные. Швейцария – сильная команда, они обыграли Швецию. Они хотели выиграть, как и мы», — сказал Шэн в эфире «Матч ТВ».

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В финальном матче встретятся сборные США и Финляндии.