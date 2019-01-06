Россия сыграет в одной группе с Канадой на МЧМ-2020

Стал известен состав групп молодёжного чемпионата мира 2020 года, который пройдёт в чешских городах Острава и Тршинец.

В группе А встретятся победитель финального матча МЧМ-2019 (Финляндия/США), а также команды Швейцарии, Швеции, Словакии и Казахстана.

В группе B вместе с аутсайдером финала МЧМ-2019 (Финляндия/США) сыграют сборные России, Канады, Чехии и Германии.

Молодёжный чемпионат мира-2019 стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В матче за бронзу россияне победили швейцарцев со счётом 5:2.